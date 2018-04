Die Bombe wurde in der Nähe des Hauptbahnhofs gefunden. Archiv Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss am Freitag in Berlin mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Polizei bestätigte, dass wohl am Vormittag eine Bombe entschärft werden soll, die bei Bauarbeiten in der Nähe des Hauptbahnhofes entdeckt wurde. Der genaue Plan stehe noch nicht fest.



Klar sei nur: "Es wird groß, und es wird lästig", sagte ein Polizeisprecher. Die Deutsche Bahn stellt sich auf Behinderungen im Bahnverkehr ein.