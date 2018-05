VCD-Aktivistin heftet einem Auto, eine "Gelbe Karte" an. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Gelbe Karten und Sprühsahne: Falschparker sollen auf die Folgen ihres Verhaltens hingewiesen werden. Der ökologische Verkehrsclub VCD und die Initiative Clevere Städte haben zu einer bundesweiten Aktionswoche aufgerufen.



Am Montag begann sie in Berlin-Neukölln. Aktivisten steckten dort auf einer stark befahrenen Straße eine Not-Radspur mit rot-weißen Verkehrshütchen ab. Weil Autos auf den Fahrradstreifen halten oder parken, zwingen sie Radfahrer, in den fließenden Verkehr auszuweichen.