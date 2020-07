Pendler in deutschen Städten verlieren durch Staus und zähfließenden Verkehr mehrere Tage pro Jahr. Im Schnitt am schlimmsten trifft es Arbeitnehmer in München: Sie verloren im letzten Jahr dabei 87 Stunden. Das zeigt eine Analyse des Verkehrsdatenanbieters Inrix.



Im Durchschnitt ergab sich ein Zeitverlust von 46 Stunden. Auf München folgen Berlin (66 Stunden) und Düsseldorf (50). Weitere stark betroffene Städte sind Hamburg (48), Stuttgart und Nürnberg (je 42), Köln (41), Hannover (40) sowie Bremen (37) und Frankfurt (36).