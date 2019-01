Nach dem Gesetz sollen Fahrverbote nur noch in "besonders belasteten Gebieten" in Betracht kommen. Das sollen solche sein, in denen eine NO2-Belastung von über 50 Mikrogramm vorliegt. Bei geringerer Grenzwertüberschreitung (zwischen 41 und 50 Mikrogramm) sollen Fahrverbote in der Regel als unverhältnismäßig gelten. Wenn das Gesetz kommt, hätte dies erhebliche Folgen. Von 65 bislang von Fahrverboten bedrohten oder schon betroffenen Städten, blieben wohl nur noch 15 übrig.



Ist das nicht eine Grenzwertveränderung durch die Hintertür? Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das abgestritten. Mitte November sagte sie, es werde nicht der Grenzwert verändert, sondern nur zwischen geringerer Überschreitung und höherer Überschreitung unterschieden. Das ist in etwa so logisch, als wenn man sagte: Die Alkohol-Promillegrenze von 0,5 gilt zwar weiter, aber bis 1,0 Promille darf trotzdem gefahren werden.