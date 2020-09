Der Deutschlandfunk macht Schluss mit Stauinfos. Archivbild

Quelle: Marcus Brandt/dpa

Der Deutschlandfunk hat seine Verkehrshinweise eingestellt. Die allerletzte Staumeldung richtete sich an Autofahrer in Berlin: "Die A100 Wilmersdorf Richtung Wedding ist zwischen Hohenzollerndamm und Siemensdamm wegen Bauarbeiten bis 5.00 Uhr morgens gesperrt. Zurzeit zwei Kilometer Stau ab Detmolder Straße."



Der Deutschlandfunk hatte am 25. März 1964 als erstes deutsches Radio über Verkehrsstörungen informiert. Statt dieser bundesweiten Hinweise soll es künftig mehr Nachrichten geben.