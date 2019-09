Der betroffene Lkw war mit Split beladen. Symbolbild

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Ein Lkw-Unfall auf der A61 zwischen Rheinböllen und Stromberg (Hunsrück) hat für massive Verkehrsprobleme gesorgt. Die Autobahn wurde zeitweise in beiden Richtungen vollgesperrt.



Richtung Süden wuchs der Stau laut Autobahnpolizei zwischenzeitlich auf 16 Kilometer an. Nach Norden waren es demnach in der Spitze etwa zehn Kilometer. Zudem seien "alle Umleitungen überlastet", sagte ein Sprecher. In Richtung Süden gab die Polizei die Strecke am Mittag wieder frei. Der Lkw war in einem Baustellenbereich umgekippt.