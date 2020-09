Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Quelle: Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Verkehrsminister Andreas Scheuer will angesichts von Kritik an den Klimaschutzplänen seines Ressorts in die Offensive kommen. "Schon jetzt zeichnet sich ab, dass wir noch deutlich mehr Dynamik brauchen", sagte der CSU-Politiker. "Unsere Überlegungen sind mit dem Klimapaket noch lange nicht abgeschlossen."



Dazu gehörten Themen wie "ein dichtes Lade- und Tanknetz für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben und der Ausbau des Bahnangebots zwischen den europäischen Metropolen", sagte Scheuer.