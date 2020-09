Verkehrsminister Andreas Scheuer (Archiv)

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Das Bundesverkehrsministerium fördert mehrere Professuren zum Radverkehr an deutschen Hochschulen. Mit dem Thema in den Hörsälen soll die Attraktivität des Fahrradfahrens weiter gesteigert werden, sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). "Ziel ist, Fachkräfte auszubilden, die ihr Know-how vor Ort einbringen."



Gefördert werden Professuren an sieben Hochschulen, zum Teil sollen diese noch 2020 starten. Maximal gibt es für fünf Jahre einen jährlichen Höchstbetrag von 400.000 Euro.