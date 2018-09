Zuvor hatte er bereits in einem Interview in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erklärt: "Den Besitzern alter Diesel müssen höchst attraktive Angebote für den Wechsel in saubere Autos gemacht werden". Er spreche mit den Herstellern, zu welchem Preis diese alte Diesel-Fahrzeuge in Zahlung nehmen könnten. Der Zeitung sagte Scheuer zudem: "Wir sollten in erster Linie nur da nachrüsten, wo es technisch und wirtschaftlich möglich ist. Am meisten Sinn macht das bei Bussen und kommunalen Fahrzeugen."