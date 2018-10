Bleiben noch die vielen Autos in den Innenstädten. Die möchte Hamburgs Verkehrssenator Horch durch Angebote abschaffen, nicht durch Verbote. Ende des Jahres geht die Testphase von "SwitcHH" zu Ende. Ab 2019 soll die App der Nahverkehrsbetreiber der Stadt in den Regelbetrieb gehen. "Dann wählt der Kunde nur noch sein Ziel und die Zeit wann er da sein möchte. Die App bucht automatisch das U-Bahn-Ticket, reserviert den Mietwagen oder stellt das E-Bike bereit", erläutert Senator Horch. "Alle Verkehrsträger über eine App, nur einmal anmelden, nur einmal bezahlen." Wer denkt bei diesen Möglichkeiten noch an die ersten Diesel-Fahrverbote Deutschlands Luftlinie drei Kilometer vom Hamburger Rathaus entfernt?



Die könnte das Lufttaxi in wenigen Jahren sowieso schon überfliegen. Vom Hauptbahnhof zum Flughafen in drei Minuten und umgekehrt. Nach Airbus-Berechnungen nicht teurer als eine normale Taxifahrt. Der Film "Zurück in die Zukunft" ließ Autos schon vor drei Jahrzehnten durch die Luft schweben. Die Filmemacher lagen Mitte der 1980er Jahre also zeitlich nur ein wenig daneben. Der Flugtaxi-Antrieb speist sich zwar noch aus Lithionen-Batterien. Aber die Forschung geht weiter. Der "Flux-Kompensator" aus dem Film wird es wohl nicht werden. Aber feste Stromspeicher sollen das flüssige Lithium schon bald ersetzen. Auch dieser Blick in die Zukunft gehört dazu, wenn die Verkehrsminister über den Verkehr der Zukunft sprechen.