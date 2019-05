In Frankreich wird es eine Neuregelung für E-Roller geben. Archiv

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

E-Scooter dürfen in Frankreich bald nicht mehr auf dem Gehweg gefahren werden. Verkehrsministerin Elisabeth Borne kündigte eine Neuregelung für September an, die Geldstrafen für jeden vorsieht, der mit einem der elektrisch angetriebenen Kleinroller auf dem Bürgersteig fährt.



Borne sagte "Le Parisien", E-Scooter dürften künftig nur noch auf der Straße oder auf Radwegen fahren. So sollen "Fußgänger nicht länger gegen Häuserwände gedrückt werden". Die Regelung gilt auch für Segways und Monowheels.