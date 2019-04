Hinweisschild zu einem LKW-Parkplatz auf einem Autobahnrastplatz.

Quelle: dpa

Die Verkehrsminister der Länder haben den Bund aufgefordert, zusätzliche Lkw-Parkplätze an Autobahnen zu schaffen. Das beschlossen sie in Saarbrücken und folgten einer Initiative von Martin Dulig (SPD). Der zeigte sich am Rande des Treffens froh über die Unterstützung. Es sei inakzeptabel, dass inzwischen Lastwagen nachts bis auf die Autobahn stehen, sagte Dulig.



"Der Bund wird gebeten, ein Förderprogramm zur Erweiterung der Lkw-Stellplätze auf Autohöfen zu prüfen", heißt es in dem Beschluss.