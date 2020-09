Blick auf die Friedrichstraße am Abend. Archivbild

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Es ist ein verkehrspolitisches Experiment in der Hauptstadt: In Berlin hat sich eine zentrale Einkaufsmeile in eine Fußgängerzone verwandelt. Trotz des ungemütlichen Wetters flanierten Familien mit Kindern mitten auf der Fahrbahn der Friedrichstraße in Mitte.



Das Motto der Aktion, die bis Sonntag dauern sollte, lautet "Friedrich, the Flaneur". Das Experiment könnte Ausgangspunkt sein für weitergehende Lösungen und ein Schritt in Richtung autofreie Stadt und sauberere Luft. Zudem könnte der Handel angekurbelt werden.