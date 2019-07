Stau auf der Brennerautobahn. Archiv

Quelle: Zeitungsfoto.At/APA/dpa

Im Verkehrsstreit zwischen Deutschland und Österreich will Tirols Landeschef Günther Platter hart bleiben. Er forderte erneut, Berlin müsse die Lkw-Maut erhöhen, um die Transit-Route durch Österreich unattraktiver zu machen. Bis dahin werde es weiter Blockabfertigungen geben, sagte Platter der "Augsburger Allgemeinen".



Und es seien weiterhin Pkw-Fahrverbote nötig. Tirol setzt seit einigen Wochen am Wochenende Fahrverbote auf Ausweichrouten durch, um Dörfer in Autobahnnähe zu entlasten.