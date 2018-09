Lungenärzte fordern mehr Anstrengungen gegen Luftverschmutzung. Quelle: Silas Stein/dpa

Die Risiken der Luftverschmutzung werden Lungenärzten zufolge durch den Klimawandel noch verstärkt. "Die Stadtbevölkerung, die an viel befahrenen Straßen lebt, ist am meisten gefährdet", sagte Pneumologe Christian Witt vor dem Deutschen Lungentag (29.9.).



Die Konzentration von Schadstoffen sei bei Hitze und Trockenheit erhöht. "Darunter leiden Patienten mit chronischer Bronchitis, Asthma oder COPD." Eine Folge seien mehr stationäre Aufnahmen. Witt forderte eine Wende in der Verkehrspolitik.