Wann das Schiff gehoben werden soll, ist laut Feuerwehr unklar.

Quelle: --/Feuerwehr Köln/dpa

Ein 63 Meter langes Partyschiff ist in Köln am ersten Weihnachtstag gesunken. Nach ersten Untersuchungen der Feuerwehr hatte sich das Schiff wohl bei steigendem Rheinwasser im Hafen Niehl unter der Oberkante der Kaimauer verklemmt. Dadurch konnte Wasser in das Schiff eindringen.



Das Passagierschiff lag zum Überwintern vertäut im Hafen zwischen Köln und Leverkusen. Die beiden Besatzungsmitglieder, die noch an Bord waren, konnten rechtzeitig an Land.