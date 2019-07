Khalid Al-Falih, Minister aus Saudi-Arabien, beim Opec-Treffen.

Quelle: Ronald Zak/AP/dpa

Das Ölkartell Opec und die mit ihm kooperierenden Staaten wie Russland werden aller Voraussicht nach auch weiterhin ihre Produktion beschränken. Die 14 Opec-Staaten einigten sich bei ihren Beratungen in Wien auf eine Verlängerung der bestehenden Förderlimits um neun Monate, wie nach der Sitzung mitgeteilt wurde.



Die Opec will nun die zehn kooperierenden Staaten wie etwa Russland davon überzeugen, dieser Strategie zu folgen. Eine Einigung in der sogenannten "Opec+"-Runde gilt als sicher.