Donald Trump will das Erscheinen von «Fire and Fury» verhindern. Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

Das mit großer Spannung erwartete Enthüllungsbuch "Fire and Fury" über das Weiße Haus unter Donald Trump soll vier Tage früher als geplant bereits heute erscheinen. Das twitterte der Autor und Journalist Michael Wolff.



Mit der vorgezogenen Veröffentlichung will sich der Verlag Henry Holt & Co wohl über Trumps Begehr hinwegsetzen, das Erscheinen juristisch zu verhindern. Ein Anwalt Trumps hatte Verlag und Autor angeschrieben, das Buch dürfe weder ganz noch in Teilen erscheinen.