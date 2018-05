Produktion bei Hachez in Bremen. Archivbild Quelle: Ingo Wagner/dpa

Der Bremer Schokoladenhersteller Hachez will seine Produktion bis 2020 nach Polen verlagern. Die Gewerkschaft NGG kündigte Widerstand an. Die Unternehmensleitung hatte die etwa 250 Mitarbeiter nach einem Bericht des "Weser-Kuriers" am Mittwoch über die Pläne des dänischen Mutterkonzerns informiert.



Danach will die Toms-Gruppe in Polen eine neue Produktion für Schokolade und Pralinen aufbauen, wo die Bremer Marken Hachez und Feodora neben anderen Produkten hergestellt werden sollen.