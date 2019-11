Produktion in der Speedfactory in Ansbach. Archivbild

Quelle: Hannah Hlavacek/adidas AG/dpa

Adidas verlagert die erst vor wenigen Jahren gestartete hochautomatisierte Produktion von Turnschuhen aus Deutschland und den USA nach Asien. Die so genannten Speedfactories in Ansbach und in Atlanta würden spätestens im April 2020 geschlossen, teilte Adidas mit.



Im Gegenzug werde die Technologie bei zwei Zulieferbetrieben in Asien eingesetzt. Adidas verband mit dem Projekt die Erwartung, zumindest einen kleinen Teil der Schuhproduktion aus Niedriglohnländern zurück nach Deutschland zu holen.