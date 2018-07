US-Soldaten in Deutschland. Archivbild Quelle: Nicolas Armer/dpa

Das US-Verteidigungsministerium hat einen Medienbericht zurückgewiesen, in dem über Überlegungen zu einem US-Truppenabzug aus Deutschland spekuliert wird. Der Nationale Sicherheitsrat habe vom Verteidigungsministerium keine Analyse der Kosten einer Verlegung von in Deutschland stationierten US-Truppen erbeten, sagte ein Pentagon-Sprecher.



Die "Washington Post" hatte berichtet, das Pentagon prüfe einen groß angelegten Rückzug oder einer Verlegung von in Deutschland stationierten Truppen.