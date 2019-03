Viorica Dancila ist Ministerpräsidentin von Rumänien. Archivbild

Quelle: -/XinHua/dpa

In Rumänien ist ein Streit über eine Verlegung der eigenen Botschaft in Israel nach Jerusalem entbrannt. Rumänien wäre das erste EU-Land, das diesen Schritt gehen würde. Ministerpräsidentin Viorica Dancila kündigte auf einer Tagung in Washington an: "Ich und die Regierung, die ich leite, werden unsere Botschaft nach Jerusalem verlegen, der Hauptstadt Israels."



Staatspräsident Klaus Iohannis wies Dancilas Äußerung zurück. "Die endgültige Entscheidung obliegt dem Staatspräsidenten Rumäniens."