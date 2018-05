Emoji - Der Film räumt vier «Goldene Himbeeren» ab". Archivbild Quelle: -/2017 Sony Pictures Releasing GmbH/dpa

Über diese Auszeichnung freut sich niemand: Gleich vier "Goldene Himbeeren" hat "Emoji - Der Film" einen Tag vor der Oscar-Verleihung erhalten. Der Erotikfilm "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" wurde zweifach bedacht: für Kim Basinger als Nebendarstellerin und als schlechteste Fortsetzung.



Bei den Männern wurde Tom Cruise als Hauptdarsteller in "Die Mumie" genannt, Oscar-Preisträger Mel Gibson als Nebendarsteller in der Komödie "Daddy's Home 2 - Mehr Väter, mehr Probleme!".