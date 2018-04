In Bielefeld sind die diesjährigen Big Brother Awards verliehen worden. Der Negativpreis wird seit dem Jahr 2000 jährlich an besonders dreiste Datensünder aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung vergeben. In der Kategorie "PR und Marketing“ ging er diesmal nicht an eine Einzelperson oder ein Unternehmen, sondern an das Konzept der "smarten Stadt“. Kluge Verkehrsleitsysteme optimieren den Straßenverkehr. Videokameras überwachen rund um die Uhr Straßen und Plätze.