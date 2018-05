Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erhielt den Karlspreis. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron als leidenschaftlichen Verteidiger der europäischen Demokratie in schwierigen Zeiten gewürdigt. Die Zeit zeige, dass "Freiheitswerte ein zerbrechliches Gut sind", sagte sie zur Verleihung des Karlspreises an Macron in Aachen. Er bringe seine Begeisterungsfähigheit für Europa ein.



Bislang hat Berlin noch keine Antwort auf Macrons Reformvorschläge gegeben. Dennoch brauche es einen "neuen Aufbruch in Europa", sagte Merkel.