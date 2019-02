George Ezra bei den Brit Awards 2019.

Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Popstar George Ezra ("Budapest") und Newcomerin Jorja Smith ("Don't Watch Me Cry") sind bei den Brit Awards als bester britischer Künstler und beste britische Künstlerin geehrt worden.



Gewinner des Abends bei der Verleihung in London war die Band The 1975 ("The Sound"), die als beste nationale Band und für das beste Album ("A Brief Inquiry Into Online Relationships") ausgezeichnet wurde. US-Sängerin Pink ("What About Us") bekam zudem als erste Nicht-Britin den Ehrenpreis zugesprochen.