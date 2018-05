Die ZDF-Fernsehjournalistin Dunja Hayali. Archivbild Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Die ZDF-Journalistin Dunja Hayali und die Schriftstellerin Juli Zeh sind mit 22 weiteren engagierten Bürgern mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Überreicht wurde ihnen die Auszeichnung durch Bundespräsident Steinmeier in dessen Amtssitz Schloss Bellevue.



Anlass ist der Jahrestag des Inkrafttretens des Grundgesetzes am 23. Mai 1949. Alle Geehrten setzen sich laut Bundespräsidialamt "in herausragender Weise" für Freiheit und Demokratie sowie gegen Rechtsextremismus und Gewalt ein.