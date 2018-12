Eine Kabinettssitzung der spanischen Zentralregierung in Barcelona ist von gewalttätigen Protesten überschattet worden. Militante Demonstranten lieferten sich in der katalanischen Hauptstadt am Freitag Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. Mehr als 60 Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt. Befürworter eines unabhängigen Kataloniens werteten die Kabinettssitzung in Barcelona als "Provokation". Am Abend zogen Zehntausende Demonstranten durch das Stadtzentrum.