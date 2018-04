Heute fühlt es sich an, als ob die gesamte YouTube-Gemeinde, alle Angestellte, Opfer dieses Verbrechens waren Chris Dale, Sprecher von YouTube

Präsident Donald Trump twitterte, er sei über die Schießerei informiert worden. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen Betroffenen", schrieb er.



Am Hauptquartier der Online-Videoplattform YouTube in San Bruno im Süden von San Francisco arbeiten mehr als 1.000 Mitarbeiter in mehreren Gebäuden. "Heute fühlt es sich an, als ob die gesamte YouTube-Gemeinde, alle Angestellten, Opfer dieses Verbrechens waren", sagte Chris Dale, Sprecher von YouTube. "Unsere Herzen sind bei all jenen, die gelitten haben."