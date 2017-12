In den vergangenen Tagen hatte es massive Unruhen mit Verletzten und Toten vor allem in Jerusalem gegeben. Auslöser waren schärfere Sicherheitskontrollen für muslimische Gläubige am Eingang zum Tempelberg, die Israel zuvor verfügt hatte. Hintergrund war ein Attentat am 14. Juli, bei dem drei arabische Attentäter zwei israelische Polizisten am Juden wie Muslimen heiligen Tempelberg getötet hatten. Die Angreifer wurden erschossen.