Rettungskräfte im Einsatz.

Quelle: Denis Mentha/KEYSTONE/dpa

In der Schweiz ist eine Lawine auf eine Skipiste abgegangen und hat mehrere Menschen unter Schneemassen begraben. Vier konnten verletzt gerettet werden, berichtete die Polizei in Crans Montana im Kanton Wallis.



Nicht auszuschließen sei, dass weitere Personen von den Schneemassen verschüttet wurden. Die Suche nach weiteren Opfern ging am Abend weiter. Im Einsatz waren mehr als 240 Menschen teils mit Lawinensuchhunden. Die Lawine rutschte mehrere Hundert Meter den Hang hinab.