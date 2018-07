Zwei Bullen werden bei der Stierhatz durch die Gassen getrieben. Quelle: Alvaro Barrientos/AP/dpa

Zum Auftakt der Stierhatz im spanischen Pamplona sind mindestens vier Läufer verletzt worden. Ein 38-jähriger Spanier sei von einem der Tiere auf die Hörner genommen worden und dabei am Gesäß verletzt worden, berichtete Europa Press.



Drei weitere Teilnehmer des "Sanfermines"-Festes seien nicht aufgespießt worden, hätten aber andere Verletzungen erlitten. Bis zum 14. Juli werden täglich sechs zum Teil über 600 Kilogramm schwere Kampfbullen für die Stierkämpfe am Abend in die Arena gejagt.