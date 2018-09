Neun Menschen sind bei der Explosion und einem anschließenden Großbrand auf dem Gelände der Raffinerie Bayernoil in Vohburg an der Donau verletzt worden. Darunter seien drei mittelschwer bis schwer Verletzte, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) besuchte den Brandort, um mit den Einsatzkräften zu sprechen.