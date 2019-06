Polizisten gehen in das Asylheim in Stephansposching. Archivbild

Bei einem Einsatz in einer Asylunterkunft in Bayern sind fünf Polizisten verletzt worden. Die Beamten wurden nach Stephansposching gerufen, weil Bewohner des Flüchtlingsheims randalierten. Laut Polizei wurden die Beamten zunächst von etwa 30 Flüchtlingen beleidigt und bedrängt.



Als die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Rädelsführer festnahmen, eskalierte die Lage. So wurden etwa Fahrräder auf die Beamten geworfen. Die wehrten sich mit Pfefferspray. Sechs Männer aus Nigeria wurden festgenommen.