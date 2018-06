Vielerorts kam es zu heftigen Gewitterschauern. Quelle: Armin Weigel/dpa

Heftige Frühlingsgewitter haben über Teilen Deutschlands getobt. Umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller und Blitzeinschläge hielten die Retter stundenlang in Atem. Es gab auch Verletzte. Wie hoch der Schaden ist, ließ sich noch nicht schätzen.



Mit am heftigsten traf es den Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz. Mehr als 900 Rettungskräfte kämpften hier laut Katastrophenschutz gegen das Unwetter. Das Telefonnetz fiel in manchen Orten aus. In allen Flüssen des Kreises droht Hochwasser.