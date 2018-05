Haley präsentierte in Washington angebliche Beweise. Quelle: Cliff Owen/FR170079 AP/dpa

Die USA werfen Iran die Bewaffnung von militanten Gruppen mit Raketen und damit die massive Verletzung von UN-Resolutionen vor. Die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, legte in Washington angebliche Beweise vor, die belegen sollen, dass im Iran gebaute Waffensysteme an Huthi-Rebellen im Jemen geliefert wurden.



Irans UN-Botschafter Gholamali Choschru wies die Vorwürfe zurück. Iran habe Jemen nie Raketen zur Verfügung gestellt, so Choschru.