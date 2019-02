Die Turteltaube (Streptopelia turtur) ist gefährdet. Archivbild

Quelle: BirdLife_International/dpa

Zum Valentinstag sind sie ein beliebtes Motiv: liebevoll turtelnde Täubchen. In Wahrheit ist die Lage der Turteltauben in Deutschland aber alles andere als rosig. Seit Mitte der 1990er Jahre hat der Bestand der Streptopelia turtur um zwei Drittel abgenommen, schreibt die Bundesregierung auf Grünen-Anfrage.



Seit 2015 ist sie demnach als "sehr gefährdet" eingestuft. UN-Experten zufolge macht den Tieren vor allem der Verlust an Brut- und Lebensräumen zu schaffen.