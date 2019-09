Wahlhelfer bei der Auszählung.

Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Bei den Regionalwahlen in Russland hat die Kremlpartei laut Wahlleitung in den meisten Regionen ihre Mehrheit der Abgeordnetenmandate verteidigt. Nach dem Ausschluss Dutzender Oppositionskandidaten holte die Partei Geeintes Russland im umkämpften Moskau 25 der 45 Sitze. Zwei Kandidaten der Kremlpartei verloren ihre Mandate.



Wahlbeobachter berichteten von Hunderten Meldungen über Manipulationsversuche. Die Wahlbeteiligung war teils sehr niedrig. In Moskau lag sie bei 21,63 Prozent - etwa so hoch wie 2014.