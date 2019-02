Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Ecuador.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, weltweit ernst zu machen mit der Vermeidung von Plastikmüll. Anlass war die Eröffnung der Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag des Naturforschers Alexander von Humboldt in Ecuadors Hauptstadt Quito.



Wenn es so weitergehe wie bisher, schwimme in den nächsten 30 Jahren womöglich mehr Plastik als Fisch in den Ozeanen, warnte Steinmeier. Das Verbot von Wegwerfartikeln aus Plastik oder deren Wiederverwertung sei ein Schritt in die richtige Richtung.