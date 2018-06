Experten haben die Echtheit des Gemäldes schon länger bezweifelt. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Ein angeblich millionenschweres Gemälde des russischen Konstruktivisten Kasimir Malewitsch in der Kunstsammlung NRW ist eine Fälschung. Das 2014 als Schenkung in das Museum gelangte Ölbild "Schwarzes Rechteck, rotes Quadrat" sei von Experten als nicht echt beurteilt worden, teilte die Kunstsammlung in Düsseldorf mit.



Materialuntersuchungen hätten ergeben, dass das unsignierte Gemälde des Revolutionskünstlers Malewitsch (1878-1935) wahrscheinlich erst zwischen 1972 und 1975 entstanden sei.