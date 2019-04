Blaulicht Polizei (Symbolbild).

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Ein seit sechs Wochen vermisstes Mädchen aus Langwedel in Niedersachsen ist wieder da. Die 15-jährige Katharina habe sich bei ihrer Mutter und zwei Freundinnen gemeldet, teilte die Polizei mit. Ersten Befragungen zufolge habe sie sich freiwillig in der Familie eines neuen Freundes in Schleswig-Holstein aufgehalten.



Das Mädchen war am 12. Februar verschwunden. Mitte März startete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung. Hinweise auf eine Straftat liegen laut Polizei bisher nicht vor.