Eine Hundertschaft hat ein Waldstück in Brandenburg durchkämmt.

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Die Suche nach der vermissten 15-jährigen Rebecca in einem Waldstück in Brandenburg ist am Abend erfolglos eingestellt worden. Die Suche werde aber weitergehen, sagte eine Polizeisprecherin. Es sei aber noch nicht bekannt, wann und wo. Unterdessen sind bei der Polizei weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Fall eingegangen, die Zahl erhöhte sich auf rund 700.



Die 15-Jährige aus Berlin wird seit dem 18. Februar vermisst. Ihr Schwager ist seit Montag in Untersuchungshaft.