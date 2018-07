Der Fall hatte die Menschen in Thailand und über die Grenzen des südostasiatischen Landes hinaus in seinen Bann gezogen. Die Einsatzkräfte waren am späten Sonntagabend in der Grotte zu einer Biegung vorgestoßen, von der aus der kilometerlange Höhlenweg in zwei Richtungen abzweigt, wie die Spezialeinheit der thailändischen Marine am Montagmorgen (Ortszeit) in einem Facebook-Post mitgeteilt hatte.