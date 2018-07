Suchmannschaften am Eingang des Höhlensystems. Quelle: Sakchai Lalit/AP/dpa

Die Suche nach dem seit mehr als einer Woche in einer Höhle in Thailand verschollenem Jugend-Fußballteam wird intensiviert und mit internationaler Hilfe fortgesetzt. Australien schickte sechs Polizisten, die Erfahrung mit Tauchen in Höhlen haben.



Hilfe leisten auch Retterteams aus Myanmar und Laos, bis zu 32 Angehörige der US-Streitkräfte, drei britische Taucher und ein britischer Höhlenexperte sowie fünf Experten aus China. Trotzdem ist weiter unklar, wo sich die Gruppe befinden könnte.