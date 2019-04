Bei erneuten Grabungen auf der Suche nach der seit mehr als 40 Jahren vermissten Monika Frischholz in Bayern haben Ermittler bei Flossenbürg mutmaßliche Tierknochen und Stofffetzen entdeckt. Es sei aber nichts gefunden worden, was "auf den ersten Blick" in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen könnte, so ein Polizeisprecher.



Die damals zwölfjährige Monika Frischholz wird seit 1976 vermisst. Mit Hilfe von Zeugenaussagen konnten die Ermittler ihren Fußweg teilweise rekonstruieren.