Ein Verdächtiger ist im Fall Rebecca festgenommen worden.

Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Im Fall der vermissten 15-jährigen Rebecca aus Berlin hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Die Person werde derzeit vernommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen der Mordkommission hätten den Verdacht einer Straftat erhärtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.



Rebecca war am 18. Februar verschwunden. Das Mädchen hatte die Nacht zuvor bei einer älteren Schwester verbracht. An dem Montagmorgen hätte sie in der Schule erscheinen sollen, kam dort aber nicht an.