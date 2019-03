Ein Polizist auf der Suche nach Rebecca.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Auch der dritte Tag der großangelegten Suchaktion nach der verschwundenen Rebecca aus Berlin ist ohne Erfolg geblieben. Die Polizei beendete die Suche in dem Waldgebiet bei Kummersdorf in Brandenburg bei Einbruch der Dunkelheit, ohne fündig geworden zu sein.



Dabei setzten die Beamten auch spezielle Leichenspürhunde und andere Suchhunde ein. Die Suche soll laut Polizei am Sonntag nicht weitergeführt werden. Inzwischen sind mehr als 1.000 Hinweise zu dem Fall eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin.