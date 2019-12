Wonach haben Google-Nutzer 2019 besonders häufig gesucht?

Quelle: Lukas Schulze/dpa

Die im Februar verschwundene Rebecca hat Google-Nutzer in Deutschland 2019 besonders stark beschäftigt. Der Name der Berliner Schülerin war der Top-Suchbegriff, wie Google bekanntgab.



Dahinter folgt die Pariser Kirche Notre Dame, deren Dach im April von einem Feuer zerstört wurde. Platz drei belegt die Handball-WM, gefolgt vom verstorbenen Modeschöpfer Karl Lagerfeld und Julen. Der zweijährige Julen war im Januar in Spanien in einen Schacht gefallen und konnte nur noch tot geborgen werden.