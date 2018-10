Die der türkischen Regierung nahestehenden Zeitung "Sabah" veröffentlichte am Mittwoch Fotos und die Identitäten der Saudis, die am Tag von Chaschukdschis Verschwinden gelandet sein sollen.



Anadolu meldete, die türkischen Behörden hätten am 2. Oktober eine Gruppe Saudis und deren Privatflugzeug am Atatürk Flughafen durchsucht, aber nichts gefunden. Die "Bilder, die Sabah" von dem 15-köpfigen Team veröffentlichte, stammen offensichtlich von Kameras während der Passkontrolle am Flughafen. Es handele sich um eine "Attentatsteam" schrieb die regierungsnahe Zeitung.