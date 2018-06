Das argentinische U-Boot ARA San Juan. Quelle: Juan Sebastian Lobos/Argentinische Marine/AP/dpa

Bei der Suche nach dem vor mehr als drei Wochen verschollenen argentinischen U-Boot gibt es eine neue Spur. Eine unbemannte russische Tauchsonde nahm unter Wasser in 477 Metern Tiefe ein verschwommenes Bild von einem Objekt auf, bei dem es sich um das U-Boot "San Juan" handeln könnte.



Der argentinische Marinesprecher Enrique Balbi warnte vor vorschnellen Schlüssen. Das Bild sei nicht eindeutig. Die "San Juan" war am 15. November mit 44 Besatzungsmitgliedern an Bord verschwunden.